В России задумались о создании дата-центров в Арктике

В Арктике могут создать опорные центры обработки данных, соответствующую возможность рассмотрит Минцифры, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Возможность создания таких центров будет изучена с учетом влияния климата этой зоны, добавил Чернышенко, передает РИА «Новости».

К концу 2021 года Минцифры обеспечит оказание наиболее востребованных социально значимых услуг в электронном виде, отметил вице-премьер.

Между тем глава совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Андрей Турчак заявил, что к 2030 году «цифровое неравенство» в этом регионе должно быть устранено.

«Удаленность и малонаселенность поселков в Арктической зоне, к сожалению, порождает также проблему «цифрового неравенства». Это несправедливо – у каждого жителя нашей страны должны быть равные возможности для получения государственных услуг в электронном виде», – заявил Турчак.

Он добавил, что с участием «Ростелекома» проводится федеральная программа, финансируемая за счет добровольных взносов со стороны операторов связи. Проект удалось отстоять совместно с Минцифры, указал сенатор.

«Подготовлена соответствующая поправка ко второму чтению. Она позволит до конца 2021 года завершить подключение к интернету населенных пунктов с численностью от 250 до 500 жителей. И со следующего года начать подключение населенных пунктов численностью от 100 до 250 жителей», – пояснил Турчак.

Также он предложил правительству проработать вопрос создания в арктической зоне страны опорной сети интеллектуальных центров обработки и хранения данных. «Предлагаем разработать дорожную карту и стандарты по созданию в Арктической зоне сети интеллектуальных центров обработки и хранения данных на основе российских программно-аппаратных комплексов. Реализация этого проекта позволит Арктике играть глобальную роль в сфере цифровых технологий и обеспечит сюда приток квалифицированных специалистов», – сказал сенатор.

По его словам, низкие температуры в Арктике позволят сократить расходы на охлаждение в центрах обработки данных.