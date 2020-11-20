Крым посоветовал Киеву подумать, как «вернуть мозги» украинцам

Киеву нужно думать не о том, как восстановить контроль над Крымом, а о том, как «вернуть мозги» своих граждан к единству с Россией, заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер республики Георгий Мурадов.

Так Мурадов отреагировал на заявление советника главы офиса президента Украины Сергея Куницына, передает РИА «Новости».

«Действительно, надо вернуть мозги людей, но не крымчан, а оболваненных бандеровщиной украинцев к нашей общей судьбе, истории и пониманию предательства украинской элиты, сбежавшей из нашей единой цивилизационной семьи с целью стать страной нетрадиционной цивилизационной ориентации, лишенной, как и такие же люди, перспективы выживания», – заявил постпред.

Он указал, что украинцы должны осознать: они выживут, как народ, только в единстве со всеми братскими народами, от которых их насильственно отрывают, чтобы сделать «пушечным мясом» в братоубийственной войне.

«Я говорю о той части одурманенной Украины, которая не должна поддаться умопомрачению разрыва со своим богатым общим домом, который мы веками вместе создавали. Мы много знаем и помним о тех людях и клятвах верности единству, звучавших лишь 15-20 лет тому назад. Они и сейчас продолжают находиться в киевском истеблишменте. Надеемся, что их мозги наконец вернутся на то место, где они и должны быть», – сказал Мурадов.

Также он подчеркнул, что хранит документы о планах строительства моста через Керченский пролив, которые почти два десятилетия назад Куницын подписывал вместе с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым, а также многие записи, в которых крымские руководители заявляли о верности русскому миру.

«Крымчане остались верны этой присяге до конца. Хочу «вернуть мозги» к тому времени, когда он, Куницын, русский воин-афганец, гордился величием подвига нашего единого народа в Великой Отечественной войне, носил Георгиевскую ленточку, посвященную Великой Победе», – заключил Мурадов.

Ранее Куницын, который до воссоединения полуострова с Россией занимал посты премьер-министра Крыма и губернатора Севастополя, заявил, что для возвращения Крыма в состав Украины сначала нужно «вернуть мозги людей», то есть перевернуть их сознание.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.