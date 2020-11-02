Нарышкин предсказал углубление раскола в американском обществе

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что СВР прогнозирует дальнейшее углубление раскола в американском обществе независимо от того, кто победит на выборах президента США.

«Наши оценки: социальный кризис будет углубляться независимо от того, кто победит. Очевидно, что проигравшая сторона не согласится с результатами, и это еще в большей степени подстёгнет радикалов выйти на улицу», – сказал Нарышкин в интервью РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в США готовятся к массовым беспорядкам по поводу проводимых в стране президентских выборов, в Вашингтоне силовые структуры уже направили дополнительные подразделения для охраны федеральных зданий.

На выборах 3 ноября них будут избираться президент США, вице-президент и все 435 членов палаты представителей, а также треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Американский лидер досрочно проголосовал «за парня по имени Трамп».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД