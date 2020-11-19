В Крыму объяснили объявлении о продаже брусчатки из Херсонеса

В крымской строительной фирме объяснили, что появившееся на одном из сайтов объявление о продаже «брусчатки из Херсонеса Таврического» является рекламным креативом.

«Суперэксклюзивный материал! Брусчатка из Херсонеса Таврического (место крещения князя Владимира), которую мы аккуратно демонтировали и готовы отправить истинному ценителю. Общая площадь более 1 тыс. кв. метров. Это камни, которые более 100 лет пролежали во Всемирном наследии ЮНЕСКО, несомненно могут украсить и зарядить положительной энергетикой вашу территорию», – приводит «Ридус» текст объявления.

Примечательно, что ранее около Свято-Владимирского собора в Херсонесе действительно демонтировали покрытие для ремонтных работ.

Утром 19 ноября объявление удалили с сайта. Представитель разместившей объявление фирмы заявил, что брусчатку с территории памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО они не продают.

«Это был всего лишь маркетинговый ход. У нас менеджер такой «креативный», пытался зачем-то ввести покупателей в заблуждение, за что и получил по голове сегодня. (…) У нас такого нет, – сказал представитель фирмы, добавив, что объявление заинтересовало многих покупателей.

При этом севастопольским СМИ «продавец» заявил, что всю предложенную брусчатку якобы забронировал заказчик из Москвы, однако по информации источника «Ридуса», это заявление также является вымыслом.