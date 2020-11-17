В Армении объяснили решение заключить договор с Россией о телевещании

«Это сиюминутное исправление ошибок. Власти Армении зарабатывали свой хлеб на русофобии, а теперь вдруг стали русофилами», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андраник Теванян, комментируя сообщения о том, что Ереван заключит с Москвой новый договор о телевещании. В то же время политолог Александр Искандарян считает, что в решении Еревана нет политического подтекста.

«Решение об ограничении вещания российских каналов было неправильным. Этого не следовало делать. Но теперь из-за поражения в Карабахе и ввода российских миротворцев власти Армении решили вести себя дружелюбнее по отношению к России», – считает политолог Андраник Теванян.

«Но это сиюминутное исправление ошибок. Их окружение было настроено русофобски, они несколько лет прокачивали антироссийскую риторику и тем самым зарабатывали свой хлеб. А сейчас они вдруг стали русофилами. Это пример ситуативного мышления», – полагает Теванян.

В то же время директор Института Кавказа Александр Искандарян заявил газете ВЗГЛЯД, что данная ситуация не имеет политической подоплеки и никак не связана с событиями в Карабахе.

«Срок предыдущего договора с российскими каналами истекал 1 января. Кроме того, в Армении был принят новый закон о телевещании. И для того, чтобы в сетке осталось вещание российских каналов, нам необходимо заключить новые соглашения со всеми иностранными телекомпаниями, включая российские», – сказал Искандарян.

Ранее председатель Национальной комиссии по телевидению и радио Армении Тигран Акопян анонсировал заключение договора с РФ о вещании российских телеканалов, сообщает Sputnik Армения.

«По всей вероятности, с РФ будет заключен межгосударственный договор, и один или два республиканских и столичных слота (частоты) будут выделены российским телекомпаниям», – сказал Акопян в ходе рассмотрения заявок телекомпаний на получение лицензий.

Председатель комиссии заявил, что результаты конкурса не могут быть политизированными. По его словам, вне зависимости от того, кто будет у власти, победят телекомпании, которые предложат лучшую программу.

Отметим, в августе президент Армении Армен Саркисян подписал закон, ограничивающий вещание всех иностранных телеканалов в общественном мультиплексе с 1 января 2021 года. Это затронуло и российские телеканалы. Газета ВЗГЛЯД писала о причинах такого решения армянских властей.