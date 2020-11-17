Алиев высказался о предоставлении Карабаху особого статуса

О каком-либо статусе Карабаха не может быть и речи, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Алиев в своем обращении к народу в Физулинском районе, которое транслировал гостелеканал АЗТВ, подчеркнул: «мы не позволим, чтобы на исконных азербайджанских территориях было создано второе армянское государство», передает РИА «Новости».

«Неоднократно говорил, что территориальная целостность Азербайджана не может быть предметом переговоров. Говорил, что Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. Говорил, что если не мирным путем, то военным. Мои выступления есть везде, они опубликованы. Я говорил эти слова и стою за ними», – сказал президент.

По его словам, «территориальная целостность Азербайджана восстановлена».

«Ни о каком статусе (Карабаха) не может идти речи. Есть единое азербайджанское государство, многонациональное, многоконфессиональное. Есть прогрессивное азербайджанское государство. Представители всех религий живут нормально, в условиях мира и взаимопонимания. Армянский народ будет жить так же, у нас нет дела с армянским народом», – добавил он.

Напомним, в субботу в Минобороны России подтвердили, что соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе выполняется, подразделения российской военной полиции приступили к патрулированию.

В этот же день в Степанакерт прибыли первые автобусы с беженцами.

До этого лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны.

Позже президент России Владимир Путин раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.

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