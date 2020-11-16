Белоусов: Эксперты смогут дополнить единый план по достижению наццелей

Единый план по достижению национальных целей развития России до 2030 года открыт для предложений по его развитию, дополнению, корректировке, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе совещания с экспертами Общественной палаты и Общероссийского народного фронта в понедельник.

В данный момент специалисты ОП РФ и ОНФ занимаются сбором новых экспертных инициатив, и план будет корректироваться в зависимости от ситуации.

«План сейчас 380 страниц примерно. Очень важны предложения по его развитию, дополнению, корректировке. Это не законченный материал, и, не побоюсь сказать он никогда не будет закончен. Единственное, что здесь константа – это цель. Целевые параметры, которые здесь заданы, – это те оси, которые нам с вами снижают неопределенность и которые четко говорят, куда нам двигаться. Нам президент это задал. А вот что касается реализации, конечно, мы будем подстраиваться под ситуации, конечно, у нас будут появляться новые идеи, новые предложения и новые инициативы», – передает слова Белоусова РИА «Новости».

Напомним, что документ правительство представило президенту еще в конце октября. «У нас план – живой инструмент. Поэтому собирайтесь с мыслями, силами, подгребайте нам дрова, а мы из этих дров будем зажигать пламя», – добавил первый вице-премьер.

В свою очередь секретарь ОП РФ Лидия Михеева подчеркнула, что от граждан поступают запросы на социальную справедливость и качественное изменение социальной сферы.

«Мы считаем тот единый план, который мы анализируем, в целом соответствует социальному духу новых положений Конституции РФ, и он будет способствовать тем изменениям, которые каждый гражданин почувствует на себе», – высказалась она на онлайн-встрече.