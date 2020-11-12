Эксперты: Конкуренты отгрызают левый электорат «Справедливой России»

Взгляд
12 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 22:05  |  vz.ru
Разделы

Новый президент США угрожает доллару девальвацией

Доллару грозит падение из-за Байдена Omar De Oliveira/Keystone Press Agency
/Global Look Press
На Западе пророчат падение доллару, как мировой валюте, при президентстве Джо Байдена. Уход Дональда Трампа обещает снизить накал торговых войн и геополитические риски. Политика нового президента в целом будет более предсказуемой, именно поэтому эксперты могут оценить, какие действия Байдена ослабят доллар. Россия же может оказаться в числе выигравших. Подробности...
Перейти в раздел…

Во что обойдется России покупка Одессы

Памятник Екатерине Великой сперва сломали большевики, а теперь требуют снести националисты Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press
Тележурналист Владимир Соловьев выступил с призывом к богатым россиянам – скинуться и выкупить Одессу у Киева. Хотя идея на первый взгляд кажется фантастичной, прецеденты в русской истории уже были: 330 лет назад Москва выкупила город Киев у поляков. Сколько Украина может попросить за жемчужину у моря и нужно ли России платить эти деньги? Подробности...
Перейти в раздел…

Ядерные силы России лишат украинского интеллекта

В алгоритме ядерного ответа по-прежнему решающую роль играет человеческий фактор Илья Питалев/РИА Новости
Владимир Путин заявил, что Россия завершает создание центра управления ядерными силами, который практически абсолютно защищен от атомных ударов и оснащен самым передовым оборудованием и средствами связи. Москва в последние годы уже серьезно модернизировала свою ядерную триаду. Теперь пришло время обновить и систему ее управления, которая досталась России от СССР и была разработана на территории Украины. Подробности...
Перейти в раздел…

Кто из турецких генералов руководил атакой на Карабах

Гексель Кахья (слева) и Бахтияр Эрсай – творцы победы Азербайджана над Карабахом eskisehir.meb.gov.tr
Аналитики подводят итоги важнейшего военного конфликта последнего времени – победы Азербайджана над Нагорным Карабахом. Особенно внимательно изучается роль турецких военных, в том числе с точки зрения управления беспилотниками. Кто из турецкого генералитета стоял за успешным наступлением азербайджанской армии и чем недовольны военные в Баку – в расследовании газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

В Карабахе Россия могла получить двух врагов и союзника на час

Алексей Алешковский, сценарист
Ненависть некоторых людей с обеих сторон армяно-азербайджанского конфликта к России, наверное, можно понять. Но совершенно изумительно читать взрослых людей, которые искренне убеждены, что Россия просто обязана лечь костьми ради защиты их интересов. Подробности...

С гражданами США обращаются как с дикарями

Максим Соколов, публицист
Чем больше Сияющий город грозит и санкционирует, тем меньше санкций у него остается в запасе, о чем уже и в Вашингтоне говорят открытым текстом. Есть, конечно, приемы на грани горячей войны (или за гранью), но война – это область неизвестности, и кто знает, чем дело кончится? Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Игры в демократию закончились

Владимир Можегов, публицист
Ну что ж, государственный переворот в США, целью которого было свержение Дональда Трампа путем тотальной фальсификации выборов, кажется почти завершен. Первым понятным результатом его стала полная дискредитация национальной выборной системы и самой демократии как принципа. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария
Перейти в раздел…

Украинцев поразил пессимизм

Обсуждение: 10 комментариев

Вторая карабахская война: итоги

Как сфальсифицировать выборы в США

Перейти в раздел…

В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
Подробности...

Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
Подробности...
Перейти в раздел…
16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
Подробности...
17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
Подробности...
15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы относитесь к межконфессиональным бракам?
  • Положительно

  • Отрицательно

  • Безразлично
Стоит ли России выкупать Одессу у Украины?
  • Да, если цена будет приемлемой

  • Нет, следует получить Одессу политическими методами

  • Нет, достаточно восстановить добрососедские отношения с Украиной

  • Нет, пусть все остается как есть
Верите ли вы в честность американских выборов?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Арестованный за госизмену россиянин оказался представителем «Аэрофлота»
    Суд в Литве закрыл дело о событиях 1991 года в Вильнюсе Пашинян объяснил причины подписания соглашения по Карабаху В Нидерландах отказались от книг о чернокожем помощнике Санта-Клауса ВОЗ назвала условия для внесения «Спутник V» в число рекомендуемых вакцин
    Лавров заявил, что Москва ввела санкции против ЕС в связи с делом Навального Лавров сказал, когда в организме Навального могли появиться отравляющие вещества Белых попросил заменить оставшийся срок заключения на более мягкое наказание Найден способ быстрого выведения алкоголя из организма
    Суд освободил Майкла Калви из-под домашнего ареста Массовое отравление учеников произошло в школе Кронштадта Дипломаты уточнили правила полетов на Кипр из России Британский генерал выпрыгнул с вертолета на учениях и потерялся

    Главная тема


    Пять главных загадок Второй карабахской войны

    расследование авиакатастрофы


    «Алмаз-Антей» опроверг заявления прокуратуры Нидерландов по делу MH17

    участники боевых действий


    Азербайджан запросил у России данные о сирийских боевиках в Карабахе

    опасный хантавирус


    Зафиксирован первый в Германии случай заражения человека вирусом «Сеул»

    Видео

    план войны


    Кто из турецких генералов руководил атакой на Карабах

    остановить президента


    Путь к высшей власти Байдену преградила женщина

    модернизация РВСН


    Ядерные силы России лишат украинского интеллекта

    жемчужина у моря


    Во что обойдется России покупка Одессы

    новая реальность


    Ирина Алкснис: Азербайджан шел по опасному пути, но выиграл

    проевропейские США


    Вадим Трухачёв: По Европе бродит призрак «единого Запада»

    укрепление позиций


    Петр Акопов: Почему Россию не удалось унизить в Закавказье

    цена на газ


    Газпром указал полякам на их жадность

    на ваш взгляд


    Как вы относитесь к межконфессиональным бракам?

    Эксперты: Конкуренты отгрызают левый электорат «Справедливой России»

       12 ноября 2020, 22:05
    Фото: Anton Belitsky/Global Look Press
    Текст: Андрей Самохин,
    Михаил Мошкин

    «Справедливая Россия» рискует через год утратить свои позиции. По прогнозам аналитиков, на выборах-2021 эсеры возьмут лишь 5%, то есть рискуют вообще не пройти в Госдуму. При этом в обществе сейчас есть запрос на социальную справедливость и конструктивную левую идеологию. Почему на таком благоприятном фоне партия Миронова скатывается к провалу?

    «Избиратели разочаровываются в «Справедливой России». Опрос, который ВЦИОМ провел в эту среду, показал – 69% опрошенных эта партия скорее неинтересна, и только 26% проявляет к ней любопытство. Практически половина опрошенных считает, что справороссы дают пустые обещания, и лишь 17% полагает, что партия выполняют обещанное», – рассказал руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. Данные опроса были представлены в четверг на круглом столе, посвященном перспективам партии Сергея Миронова на думских выборах 2021 года. Конференция прошла на площадке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    «Во время исследований политических предпочтений россиян, обычно самая большая проблема возникает именно со «Справедливой Россией», даже среди тех, кто говорит, что голосует за эту партию», – отметил Мамонов. По его словам, участники опросов зачастую сообщают, что о справедливороссах «сложно что-либо вспомнить» – как хорошее, так и дурное.  «Так, в ходе нынешнего исследования, 96% опрошенных не могли назвать достижения партии, а 90% – промахи», – заметил он.

    По оценке социолога, партия теряет свою легитимность в глазах граждан – если в ходе предыдущих опросов 39% говорили о том, что «СР» действует в интересах общества, то замер 11 ноября показал, что эта цифра снизилась до 35%.

    О допустимости голосования за партию Миронова говорят многие – около 38% опрошенных, отметил эксперт ВЦИОМ. Однако при замерах электоральных симпатий, как правило, лишь 5-6% обещают, что проголосуют за «СР». «А группа тех россиян, что говорят, что не будут голосовать за справороссов ни при каких обстоятельствах, превышает половину опрошенных», – заметил Мамонов.

    Неуклонное падение популярности тем более странно, если учесть, что «Справедливая Россия» даже в силу своего называния и заявленной позиции совпадает с растущим общественным запросом на социальную справедливость, констатировал Мамонов. «Одна из причин, которую называют респонденты – формальность оппозиционного статуса «СР». Другой момент – слабая идеологическая различимость партии на левом фланге, неактуальная или однообразная повестка дня», – указал эксперт ВЦИОМ. По его словам, это показал и нынешний опрос – «лишь 19% граждан считают, что партия ориентирована на перемены, при этом 47% заявляют, что партия не может обеспечить развитие страны».

    «Цифры могли быть еще хуже», – заметил профессор Финансового института при правительстве России Олег Матвейчев. Он полагает, что «СР», которая в момент создания претендовала на роль второй партии власти, первой в России партии респектабельных «европейских левых», сторонников социализма с человеческим  лицом и так далее – к 2020 году оказалась в глубочайшем кризисе. «Проблема в том, что за прошедшие 15 лет справороссы не только не развили свою заявленную идеологию, но по сути потеряли ее за популизмом и бранью в адрес «Единой России», – считает политолог.

    «Проблема в том, что лидер «СР» Сергей Миронов принадлежит к той же когорте политических старцев, что и бессменные руководители КПРФ и ЛДПР. Но он еще менее харизматичен, чем Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский», – заметил Матвейчев. Эксперт признал, что в «СР» есть сильные региональные лидеры – например, депутат Госдумы от Челябинска, предприниматель Валерий Гартунг или другой парламентарий, Алексей Чепа, который активно работает с электоратом в Тверской и Нижегородской областях. «Традиционно активны отделения в Астрахани и Омске, – констатировал Матвейчев. –

    Но в федеральном руководстве значимых фигур нет, и в целом в партии наблюдается кадровый и финансовый голод».

    «Но главная беда – у «СР» не сформировалась достаточно устойчивой группы избирателей, готовых за нее голосовать», – заметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. По его оценке, рейтинг в 5-6%, который партии сулят соцопросы ВЦИОМ и других социологических служб – никак не смотрится как «успешное участие в думских выборах-2021».

    Неутешительный прогноз дал и политолог Михаил Ковалев. Он напомнил, что 5% голосов – это барьер прохождения в Госдуму. «Сейчас эта структура находится в лихорадочном поиске собственного лица. Но тема справедливости не приватизирована партией Миронова, – заметил Ковалев. – Появились новые конкуренты в виде малых новых партий – например, «За правду», которые стали явными претендентами на ее электорат. А Российская партия пенсионеров за социальную справедливость отчасти совпадает с «СР» даже по названию».

    «Партии-конкуренты будут просто отгрызать ее и так неустойчивый электорат», – согласился Матвейчев. Не следует забывать, что на ниве левого популизма активно работает и крупный соперник – КПРФ, заметил эксперт.

    По мнению Ковалева, не на пользу справороссам идет невнятность их позиции. «Триумф партии пришелся на 2011-й, когда они заигрывали с несистемной оппозицией. Но на выборах в 2016 году последовала расплата за эту игру. «СР» подверглась жесткой критике за то, что ее представители сначала надели оппозиционные белые ленты, а потом быстро сменили их на георгиевские, – отметил политолог. – Избиратели увидели наглядный пример их метания из одного лагеря в другой. В итоге «эсеры» потеряли две трети голосов».

    Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, напротив, не разделил общего скепсиса по поводу перспектив партии. «Левые силы в целом востребованы российскими избирателями. Главную роль на этом поле по-прежнему играет КПРФ, но и у «СР» сохраняются неплохие шансы на прохождение в Госдуму, – заметил эксперт. – Растет запрос на социальную повестку (и снижается запрос повестки национально-патриотической, которую продвигают «За правду» или обновленная «Родина»). В этом смысле, «Справедливая Россия» резонирует с обществом». При этом Бондаренко все же признал, что партия Миронова остро нуждается в новых лицах и обновлении своего первого эшелона.

    «Я также не вижу веских причин, по которым эта партия не пройдет в новый состав Госдумы», – заметил директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. Но многое зависит от того, насколько активно справороссы будут работать с избирателями и региональными элитами, добавил он. Главный рецепт победы – коалиционные соглашения «СР» с близкими по духу малыми партиями левого толка, указал Шпунт. Например, представители этих могли бы баллотироваться по спискам «СР».

    В качестве единственного пути для «СР» попасть в новую Госдуму Матвейчев назвал «старый верный способ «Справедливой России» – поглощение других малых партий». Таким образом в 2006 году и была создана «СР» – через присоединение к «Партии жизни» таких успешных проектов как «Родина» и Партия пенсионеров, напомнил эксперт.  «У некоторых карликовых партий, которые сами не тянут создание инфраструктуры на федеральном уровне, есть по одному-другому харизматичному лидеру, которые могли бы украсить верхушку партийного списка СР», – полагает Матвейчев.

    Ведущий круглого стола, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев заметил, что термин «поглощение» относится все же скорее к бизнесу, когда сильнейшая компания, располагающая ресурсами, полу-насильно поглощает другую. В данном случае уместно говорить о слиянии или коалиции.  

    Потуремский также высказался за коалицию СР с другими партиям, чтобы избежать полного поражения. «Если «Справедливая Россия» найдет себе на предстоящих выборах надежных партнеров, например, РППСС, то с большой долей вероятности ее шансы вырастут», – предположил он. Эксперт сравнил такой симбиоз с «мичуринской прививкой на засыхающее дерево».

    Шпунт, в свою очередь, отметил: «Такие локальные союзы на местах будут выгодны обеим сторонам, поскольку у «Справедливой России» сохранилась региональная инфраструктура, наработанная годами, а у новых партий – «свежая кровь».

    Кадры решают не все, ведь избиратель должен быть идеологически мотивирован, заметил руководитель проектов Департамента по взаимодействию с экспертным сообществом ЭИСИ Александр Рудаков. «У партии остался год, чтобы попытаться выработать собственную идеологию. Пока мы видим лишь не связанные между собой инициативы, вроде призывов ввести прогрессивную шкалу налогов или провести реформу ЖКХ», – в свою очередь указал Матвейчев.

    «У «Справедливой России» сегодня нет главного – идеологии справедливости», – посетовал директор Института изучения проблем развития Евразийского экономического союза Владимир Лепехин. По его мнению, мироновцы не соответствуют заявленному имиджу партии «социализма 2.0» – не говорят ни о национализации крупной собственности, ни о введении безусловного базового дохода. «По сути они оказались не социал-демократической, а аморфной леволиберальной партией, – констатировал Лепехин. – А ведь на выборах их могла бы выручить проработанная и инновационная, и при этом не радикальная левая идеология. Успеют ли они ее выработать к сентябрю 2021 года – вопрос».


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •