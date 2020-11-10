Под Калугой нашли массовое захоронение убитых в начале ВОВ мирных жителей

В Калужской области нашли массовое захоронение на месте расстрелов мирных жителей, сообщил Следственный комитет.

Следователи Калужской области расследуют преступление по статье «Убийство двух или более лиц», в рамках которого на месте захоронения в Барятинском районе области проводятся следственные действия на месте захоронения мирных жителей, убитых в первые годы Великой Отечественной, сообщается на сайте ведомства.

«В ходе изучения рассекреченных архивных документов о карательной деятельности немецко-фашистских захватчиков и их пособников на территории региона следователи получили информацию о происходивших в январе 1942 года расстрелах мирного населения в районе деревни Крюково. Из показаний очевидцев и их родственников узнали примерные ориентиры места захоронения. Установить точные координаты помогла криминалистическая техника», – отметили в СК.

Криминалисты использовали квадрокоптер, металлоискатель, прибор подповерхностного зондирования «Георадар». В результате поисков на огороженном участке нашли около 70 останков со следами насильственной смерти, включая повреждения, полученные от огнестрельного оружия, а также рубленные раны.

«Среди погибших обнаружены останки детей. По обнаруженным останкам назначены комплексные судебно-медицинские и генетические экспертизы. Выявленные генокоды погибших позволят при необходимости установить родственные связи с ними», – добавили в ведомстве.

Калужским следователям помогают Главное управление криминалистики (Криминалистический центр) СК России члены поискового отряда «Никто не забыт» из Кирова и управление ФСБ по Калужской области.

В конце октября в псковской деревне Глоты, вблизи которой во время оккупации находился нацистский концлагерь, нашли место убийства детей из советского учреждения. Исследователи предполагают, что останки принадлежат воспитанникам детдома, об этом свидетельствуют итоги раскопок.