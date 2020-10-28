На Урале не нашли ни одного водоема с водой надлежащего качества

Мониторинг загрязнения окружающей среды не выявил воды надлежащего качества ни в одном из водоемов на территории Уральского федерального округа, сообщил на межрегиональном совещании по вопросам окружающей среды при Генпрокуратуре заместитель генпрокурора Игорь Ткачев.

«По итогам мониторинга загрязнения окружающей среды ни в одном из 230 водных объектов Урала не выявлено воды надлежащего качества», – передает ТАСС слова Ткачева.

Ткачев добавил, что в регионах УрФО наблюдается «критически низкий» процент очистки стоков предприятий.

«Причина этого – не на всех предприятиях осуществляется строгий контроль, опасные отходы складируются в необорудованных местах, к работе с ними допускаются лица без специальной квалификации», – сказал заместитель генпрокурора.