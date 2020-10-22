В Кремле не подтвердили встречу Путина с Чубайсом

В Кремле не подтверждают, что президент Владимир Путин провел отдельные встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем правления «Роснано» Анатолием Чубайсом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков, отвечая на вопрос о том, был ли у президента разговор с Чубайсом о возможной отставке с поста главы «Роснано», сказал, что «насколько мне известно, нет», передает РИА «Новости».

По его словам, отдельной встречи или беседы на этот счет у президента не было.

Факт личной встречи главы государства с председателем Госдумы Вячеславом Володиным Песков также не подтвердил.

«Контакты президента с Володиным действительно планируются, они могут и на следующей неделе состояться, потому что очень напряженная и обширная повестка дня у нижней палаты парламента, но пока точной информации об этой встрече нет», – сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Чубайс может покинуть пост главы «Роснано» в результате реформы российских институтов развития.

Напомним, он был назначен гендиректором госкорпорации «Российская корпорация нанотехнологий», впоследствии ставшей «Роснано», в 2008 году.