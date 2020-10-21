В Кургане решили продать коронавирусный обсерватор для вахтовиков

Власти Кургана выставили на продажу базу отдыха в селе Чумляк, где весной был организован обсерватор для местных вахтовиков с подозрением на коронавирус.

Информация о продаже комплекса размещена на сайте информационного портала по продаже госимущества Курганской области. Начальная цена комплекса составляет 108 млн 540 тыс. Рублей, передает «Ura.ru».

«113 номеров, отвечающих современным стандартам гостиничного дела, которые рассчитаны на 200 человек, сауна, бассейн, тренажерный зал, бильярд, банкетный зал, бар, конференц-зал, парикмахерская, столовая рассчитана на 180 человек», – указано в описании объектов недвижимости.

Приема заявок для участия в аукционе заканчивается 2 ноября, шаг аукциона составляет 5,4 млн рублей. Сама процедура продажи состоится 9 ноября.

В мае в Курганскую область доставили 61 вахтовика с Чаяндинского месторождения в Якутии. Вахтовиков с подозрением на коронавирус отправили на двухнедельную изоляцию в обсерватор в селе Чумляк.