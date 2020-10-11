На акции протеста в Минске задержано 67 человек В Минске возобновили работу мобильного интернета 11 октября 2020, 18:48 Текст: Александра Юдина

Работа мобильного интернета возобновлена в Минске в полном объеме, сообщил белорусский оператор связи A1. «По состоянию на 18.50 (совпадает с мск) предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме», – говорится в сообщении оператора A1 в Twitter. В воскресенье в Минске оппозиция проводит несогласованную с властями акцию протеста – «марш гордости». Белорусский оператор связи А1 снизил скорость мобильного интернета в Минске по требованию государственных органов. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о формировании в стране новых, более радикальных форм организации протестов. Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

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