МИД Австрии выразил надежду на быстрое начало переговоров по Карабаху

МИД Австрии поприветствовал гуманитарное перемирие между Баку и Ереваном и выразил надежду на быстрое начало переговоров сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Мы приветствуем соглашение, достигнутое между Арменией и Азербайджаном о гуманитарном прекращении огня. Надеемся, что независимые переговоры при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ начнутся быстро», – говорится в сообщении МИД Австрии в Twitter.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В пятницу главы МИД Азербайджана и Армении по приглашению президента России прибыли в Москву на консультации по Нагорному Карабаху. В четверг президент России Владимир Путин после серии телефонных переговоров с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном призвал прекратить боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта по гуманитарным соображениям.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики. Азербайджан также решил ввести военное положение.

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