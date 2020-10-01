Пушков объяснил слабостью новую стратегию Британии в отношении России

«Это следствие ослабленной позиции Великобритании в современном мире», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление главы штаба обороны страны Николаса Картера о том, что некоторые государства, включая Россию, ведут «политическую войну», к которой Британия должна «адаптироваться».

«У Великобритании заметно ослабли позиции в современном мире. После выхода из Евросоюза она больше не является ведущим игроком в Европе. Единственная ее роль – это быть спутником США во всех их делах. Поэтому она пытается стать самым активным проводником доктрины тотальной политической войны с Россией, которая сейчас весьма популярна на Западе», – убежден председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Напомним, Картер и глава британского минобороны Бен Уоллес представили новую интегрированную концепцию проведения операций вооруженными силами, рассчитанную на период до 2025 года. В ней сказано, что стратегия «политической войны» направлена на «подрыв сплоченности, ослабление экономической, политической и социальной устойчивости» Великобритании, а также «стратегических позиций в ключевых регионах мира».

По словам Пушкова, отличительная черта представленной концепции в том, что в ней речь идет не только о политической войне с Россией, но еще и о сочетании политического противостояния с военным.

Британцы пытаются «прослыть большими католиками, чем Папа Римский», то есть США, отметил сенатор. «Это попытка вывести Британию в лидеры западного мира по мобилизации военных, информационных, пропагандистских, финансовых и политических усилий, направленных на противостояние с такими странами, как Россия и Китай», – добавил собеседник.

«Эта доктрина, как и многое из того, что сейчас появляется на Западе, носит параноидальный характер. Это значит, что авторам этой доктрины отовсюду видится угроза западному миру и самой Великобритании. Или они делают вид, что верят в это, что сути не меняет. Они исходят из того, что «тотальная война» против Великобритании ведется по всем направлениям. Это признак политической паранойи», – отметил Пушков.

«Угрозы для Великобритании и в экономической, и в социальной сферах, и в области политической стабильности исходят лишь от процессов в самой Британии, где участились теракты, расширяется эпидемия, наблюдаются сепаратистские тенденции. Никто не ведет против Британии какую-либо войну – ни информационную, ни политическую. Это не соответствуют действительности. И прямой военной угрозы для этой страны ни одно государство мира сейчас не представляет. Поэтому данная концепция носит неадекватный характер», – подчеркнул сенатор. – Она призвана перенести ответственность за проблемы Британии на внешние силы и обосновать ее враждебность к России».

Напомним, Картер заявлял, что Россия якобы несет ответственность за кибератаки против Украины и ОЗХО, компроматы и дезинформацию о вреде вакцин, использует ЧВК в Африке и отрабатывает «тактические приемы» в конфликтах на Украине и в Сирии, где может «закалить новое поколение солдат».

Великобритании, по его мнению, нужно «коренным образом пересмотреть свой образ мышления», наращивать сотрудничество с иностранными партнерами, усиливать британское военное присутствие за рубежом, проецировать и демонстрировать силу, а также активизировать участие в боевых операциях, не допуская при этом открытого военного противостояния.

Новая концепция предусматривает переход британских военных от роли советников и инструкторов к «применению силы» в наступательных операциях союзников.

Указывается на «необходимость ведения конкуренции на уровне, не превышающем порога военного конфликта, чтобы предотвращать войны и мешать противникам использовать стратегию «свершившегося факта» для достижения их целей». В качестве примера использования такой стратегии приведено воссоединение Крыма с Россией.

Кроме «сдерживания через конкуренцию», в концепции призывают к глубокой интеграции сухопутных войск, ВМС, ВВС, космических и кибернетических сил, усилению взаимодействия как с государствами НАТО, так и со странами, не являющимися членами альянса.

Также предусмотрена долгосрочная модернизация британского оборонного потенциала на период после 2030 года, развитие нелетальных средств поражения, слабо защищенной, но быстрой и высокомобильной техники, средств радиоэлектронной борьбы. Отмечены задачи добиться «информационного преимущества» в ходе военных операций, уменьшить зависимости от ископаемых видов топлива.

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