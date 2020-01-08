Раскрыты подробности ракетного удара Ирана по американским базам

Иран использовал для удара по американским базам новейшие ракеты Fateh-313 и Qiam, сообщает Tasnim News Agency.

Новейшие иранские ракеты Fateh-313 и Qiam обладают радиусом действия в 500 и 800 километров соответственно. При этом Tasnim News Agency отмечает, что американские системы противоракетной обороны не смогли их перехватить, передает РИА «Новости».

Также сообщается, что ракеты Qiam были оснащены разделяющимися боеголовками и системой подавления активных помех для радаров.

В свою очередь, американский телеканал Fox News сообщил, что четыре иранские ракеты не смогли поразить цели из-за проблем с двигателями. «Это были не самые современные ракеты Ирана. Основываясь на оценке полученных повреждений, Пентагон считает, что крылатые ракеты не использовались», – добавила корреспондент телеканала.

Ранее был опубликован спутниковый снимок, предположительно, последствий иранского ракетного удара по базе Эйн-аль-Асад в Ираке.

PHOTOS: New images show the Iraqi military base following a missile strike by Iran https://t.co/sxvOxoXX5g pic.twitter.com/b19RCacJoc — Bloomberg (@business) January 8, 2020

По версии Bloomberg, Иран использовал управляемые ракеты, поэтому в Тегеране намеренно нанесли удары так, чтобы американцы на базе не пострадали. На снимках можно разглядеть воронки от взрывов, разрушенные ангары и ряд других строений. При этом по фото невозможно определить, находились ли в уничтоженных строениях самолеты или другая техника.

При этом министр обороны Ирана Амир Хатами сообщал, что для ударов по американским базам в Ираке Иран задействовал ракеты малой дальности. Всего было выпущено 15 ракет.

Напомним, ночью Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль.

Ответственность за атаку признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал удары по американским базам пощечиной США.

Газета ВЗГЛЯД писала о влиянии иранских ударов на отношения с США.

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