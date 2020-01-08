Иран сказал, чем атаковал базы США

В ходе ударов по американским базам в Ираке Иран задействовал ракеты малой дальности, заявил министр обороны Ирана Амир Хатами, подчеркнув, что это должно стать запоминающимся уроком для США.

«Реакция Ирана на любые ответные действия США будет пропорциональной тому, что сделает Америка», – заявил он, передает «Интерфакс».

Он также подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп своей политикой превратил нынешнюю администрацию США в «террористическое правительство».

Хатами допустил, что против штатов могут быть предприняты дополнительные меры. «Следующий ответ будет пропорционален поведению США», – приводятся его слова в сообщении на сайте военного ведомства.

В среду ночью Иран нанес удары по авиабазе США Айн аль-Асад на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане, недалеко от аэропорта Эрбиль. Ответственность за атаку признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал удары по американским базам в Ираке пощечиной для США.