Блумберг выпустил странное видео с рекламой мороженого Big Gay

В Сети появилось странное рекламное видео, на котором Майкл Блумберг, собравшийся баллотироваться в президенты США, ест мороженое Big Gay (дословный перевод марки мороженого – «Большой гей»). Ролик сопровождается эмоджи с флагом ЛГБТ-сообщества.

Видео опубликовано в аккаунте Team Bloomberg, созданном в преддверии выборов президента США 2020 года. На видео Блумберг ест мороженое марки Big Gay Ice Cream, на упаковке которого изображена радуга – символ ЛГБТ. Испробовав мороженое, политик говорит, что оно – самое лучшее.

Видео подписано тремя эмоджи, в том числе с изображением радужного флага.

В США многие также в недоумении из-за публикации этого видео.

«Это самый неловкий опыт поедания мороженого, который мы когда-либо видели», – пишет портал Vice.com, отмечая, что ролик не помогает репутации Блумберга.

Предполагается, что это часть кампании по демонстрации приверженности кандидата в президенты сообществу ЛГБТ.

Big Gay Ice Cream – сеть магазинов в Нью-Йорке и Филадельфии.

Напомним, в ноябре 2019 года бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг вступил в президентскую гонку в США и заявил о намерении «нанести поражение» действующему американскому лидеру Дональду Трампу.