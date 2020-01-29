Японский самолет с китайскими туристами изменил маршрут и приземлился в Ухане

Самолет авиакомпании Juneyao Airlines, который летел из японской Осаки в китайский Шанхай, после вхождения в воздушное пространство Китая изменил маршрут и доставил туристов в Ухань. На борту лайнера было 94 жителя провинции Хубэй, которые сами попросили доставить их в этот город.

Лайнер вылетел в 19.55 по местному времени из Осаки. В Шанхай он должен был прибыть в 21.30, но с учетом эпидемиологической ситуации и по просьбе туристов авиакомпания с разрешения властей изменила маршрут. На борту самолета было 94 пассажира, в том числе с билетами других авиакомпаний. Не все пассажиры выразили желание вернуться в Ухань, их пересадили на другой рейс в Шанхай, передает РИА «Новости».

После того, как власти Китая закрыли Ухань из-за эпидемии коронавируса, многие жители города, уехавшие за границу, начали возвращаться обратно. Однако из-за того, что аэропорт города закрыт, долететь они могут только в другие города КНР.

В Сети опубликовано видео, на которых пассажиры аплодируют после объявления от бортпроводника: «Рейс направляется в Ухань, добро пожаловать домой».

Кроме того, авикомпания закупила и доставила в Ухань товары медицинского назначения.

Самолет после этого вернулся в Шанхай, его продезинфицировали. 11 членов экипажа добровольно подали заявку, чтобы их поместили на 14-дневный карантин.

Ранее сообщалось, что Китай окажет помощь странам, которые будут особо настаивать на эвакуации своих граждан из Уханя, закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса.

Утром в среду число зараженных коронавирусом достигло почти 6 тыс. человек, 1,2 тыс. находятся в тяжелом состоянии, жертвами заболевания стали 132 человека.

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