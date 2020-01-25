Лукашенко захотел обсудить с Россией транзит газа через Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство на проведение переговоров с Россией о поставках газа и его транспортировке по расположенным на территории республики газопроводам.

Лукашенко подписал указ об одобрении проекта протокола о внесении изменения в соглашение с Россией о поставках и транспортировке газа, разрешив правительству республики вносить в документ изменения, не имеющие принципиального характера, передает ТАСС.

«Одобрить проект протокола о внесении изменения в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года в качестве основы для проведения переговоров», – говорится в тексте документа, который опубликован на национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

Ранее министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что Минск планирует до конца января возобновить переговоры с Москвой по поставкам газа в 2020 году.

Напомним, 31 декабря 2019 года Газпром и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года и дополнения к контрактам на транзит и поставку топлива, продлевающие их до 2021 года. Согласно подписанным документам, контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года. В январе-феврале Белоруссия будет получать газ по цене 2019 года – 127 долларов за 1 тысячу кубометров.

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