Пенс сам подошел к Путину для рукопожатия

Вице-президент США Майк Пенс после своего выступления на форуме в Израиле поприветствовал российского лидера Владимира Путина, они пожали друг другу руки.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Путин, приехав на форум памяти жертв Холокоста в Израиле, прошел мимо Пенса, но поздоровался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и британским принцем Чарльзом.