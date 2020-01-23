Украинских чиновников заподозрили в обмане ЕСПЧ

Украинские правоохранители заподозрили бывших чиновников в незаконном завладении более чем 2 млн долларов из госбюджета Украины путем введения в заблуждение Европейского суда по правам человека, сообщила пресс-служба НАБ Украины.

«22 января 2020 года детективы национального бюро под процессуальным руководством САП (специализированной антикоррупционной прокуратуры) сообщили о подозрении шести лицам в завладении и легализации более 54,179 млн гривен (2,2 млн долларов) из государственного бюджета Украины», – передает РИА «Новости» сообщение НАБ.

В ведомстве добавили, что правоохранители заподозрили бывшего правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ, экс-первого заместителя министра юстиции, бенефициара частной компании и трех лиц, приближенных к бывшему депутату Верховной рады Украины, в организации в течение 2013-2016 годов схемы по введению в заблуждение Европейского суда по правам человека для получения компенсаций.

В частности, по данным следствия, в сентябре 2013 года представитель компании «Золотой Мандарин Ойл», подконтрольной экс-депутату Рады, по его указанию подготовил и направил в ЕСПЧ заявление о взыскании из госбюджета Украины 54,179 млн гривен как невыплаченной задолженности со стороны ПАО «Киевэнерго» перед предприятием по хранению мазута, которая якобы с 2009 года органами исполнительной службы не выполнялась.

На самом деле, по данным следствия, несмотря на решение суда в свою пользу, «Золотой Мандарин Ойл» не обращалась в исполнительную службу за таким взысканием. Кроме того, компания скрыла факт переуступки права требования взыскания задолженности с «Киевэнерго» в пользу другой частной компании, также аффилированной с указанным экс-депутатом Рады.

«В дальнейшем, как считает следствие, для сопровождения дела в ЕСПЧ бывший народный избранник договорился с руководством министерства юстиции Украины, при содействии которого правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора, на основании которой обязался выплатить в пользу подконтрольного нардепу «Золотого мандарина Ойл» 54,179 млн гривен (2,2 млн долларов) из государственного бюджета Украины по обязательствам, возникшим между двумя частными лицами. В феврале 2016 министерство юстиции Украины перечислило указанную сумму», – отметили в пресс-службе.

Там добавили, что расследование детективы начали в июне 2017 года и уже часть подозреваемых выразила готовность сотрудничать со следствием и дать обличительные показания об обстоятельствах совершенного преступления. Дело возбуждено по статьям «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» и «легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем». Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

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