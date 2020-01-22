Челябинца лишили прав за поддельные номера «в777ор»

В Челябинске 35-летнего мужчину лишили водительских прав из-за фальшивых автомобильных номеров, сообщили в областном ГИБДД. Водителя привлекли к административной ответственности по статье 12.2 КоАП за управление машиной с неправильно установленным госномером.

На автомобиле челябинца Kia Optima был установлен номерной знак «в777ор», из-за которого инспекторы ДПС остановили водителя. При проверке документов выяснилось, что номер фальшивый, а настоящие номера мужчина возит в багажнике, сообщает «Интерфакс».

В ноябре стало известно о разработке системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автомобильные номера. Получить «красивый» номер можно будет через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации авто.