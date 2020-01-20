Осужденный по делу о пожаре в казанском ТЦ «Адмирал» вышел по УДО

Вахитовский районный суд Казани принял решение об условно-досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания гендиректора компании-владельца здания ТЦ «Адмирал» Роберта Хайруллина, приговоренного к шести годам двум месяцам колонии по делу об унесшем 19 жизней пожаре.

Во время следствия Хайруллин находился в СИЗО и под домашним арестом и отбыл уже более двух третей назначенного наказания. В ходатайстве об УДО адвокаты Хайруллина указали, что неотбытая им часть наказания составляет менее одного года, осуждённый компенсировал ущерб на 82 с лишним миллионов рублей, положительно характеризуется руководством учреждения, в котором содержится, взысканий не имеет, имеет на иждивении супругу и двух несовершеннолетних детей. Представитель следственного изолятора, где содержится Хайруллин, предоставил суду протокол заседания комиссии по УДО, которая поддержала ходатайство.

Представитель прокуратуры возражал против условно-досрочного освобождения осужденного, отметив, что последним не принято полных мер по возмещению ущерба всем потерпевшим. Такой же позиции придерживались присутствовавшие на заседании потерпевшие.



«Ходатайство адвокатов... удовлетворить, Хайруллина от дальнейшего отбывания наказания освободить», – передает РИА «Новости» постановление судьи.



Напомним, пожар в казанском торговом центре «Адмирал» произошел 11 марта, пламя распространилось на площадь 4 тыс. квадратных метров, обрушились конструкций. Жертвами ЧП стали 19 человек.

После произошедшего пожара следователи возбудили уголовное дело против гендиректора ОАО «Инвестиционная строительная компания» и ЗАО «Управляющая компания «АС Менеджмент» Роберта Хайруллина и Алексея Семина, подозреваемых в нарушении требований пожарной безопасности, злоупотреблении полномочиями и подделке документов.

Также был взят под стражу директор фирмы-арендатора торгового центра «Адмирал» Гусейн Гахраманов. Задержан и замдиректора фирмы-арендатора ТЦ, отвечавший за соблюдение техники безопасности – 34-летний Николай Каекин. По подозрению в халатности под стражу была взята сотрудница Росгосстройнадзора Татарстана Галия Исаева.