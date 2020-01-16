Умер задержанный в Кабо-Верде российский моряк

Один из моряков, задержанных в Кабо-Верде на судне Eser и обвиненных в контрабанде наркотиков, скончался в больнице после долгой болезни, сообщил знакомый с ситуацией депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер.

«Печальная новость пришла вчера из Кабо-Верде. После достаточно долгой болезни скончался один из наших задержанных моряков Сергей Николаевич Животов. Последние несколько месяцев он очень плохо себя чувствовал, усилиями посольства и адвоката удалось на некоторое время перевести его из тюрьмы в городскую больницу на лечение, наступило улучшение, нам удалось организовать для Сергея индивидуальное питание, которое ему было жизненно необходимо, но увы... Несколько дней назад наступило резкое ухудшение состояния здоровья, и хоть наши дипломаты и сумели вновь добиться его перевода в больницу, однако в ночь на среду Сергей Животов скончался в больнице города Прая», – передает РИА «Новости» сообщение Веллера.

Напомним, в феврале 2019 года в Кабо-Верде по подозрению в контрабанде наркотиков задержаны 11 российских моряков. На борту судна ESER, которое сделало вынужденную остановку из-за смерти одного из членов экипажа, полиция обнаружила почти 10 тонн кокаина. Экипаж сухогруза был арестован. После суда им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сестра одного из арестованных в Кабо-Верде мурманских моряков, которых наняли для работы на сухогрузе ESER под флагом Панамы, рассказала, что россияне не знали про большую партию кокаина на борту.

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