В Крыму назвали условие для установления морских границ с Украиной

Установление морской границы между Украиной и Россией должно проходить с учетом того, что Крым является российской территорией, заявил глава комитета по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель.

«Границы Российской Федерации определены, и Крым в них - неотъемлемая часть. Установление морских границ, на чем настаивает официальный Киев, должно исходить только из этого принципа. Другого варианта просто нет, и он не может даже обсуждаться», – сказал РИА «Новости» Гемпель.

Он также добавил, что закрепление границ с учетом воссоединения Крыма с Россией внесет ясность в российско-украинские отношения.

«Крым на законных основаниях вернулся на свою историческую родину в Россию. Территориальные воды, которые относятся к Крыму, – это территория Россия», – сказал Гемпель.

Глава комитета подчеркнул, что киевским властям пора признать российский Крым и выстраивать политику «с учетом реального положения дел в мире».

Ранее украинское госучреждение «Госгидрография» предложило провести «принудительную переговорную процедуру» с Россией по установлению границы на море.