В Самаре на лекции умер студент

В Самарском техникуме авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова во время лекции скончался 18-летний студент.

По словам очевидцев, молодой человек умер на первой паре. По предварительным данным, студент скончался от остановки сердца, сообщает «Рен ТВ».

Молодой человек был студентом третьего курса. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, однако спасти студента не удалось. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее в Якутии во время военно-полевых сборов погиб 16-летний студент.