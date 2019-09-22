Цискаридзе удивился информации о своей пенсии

Артист балета Николай Цискаридзе заявил, что не знает точный размер своих выплат, и удивлен информации о ней в СМИ.

«Знаете, я столько лет уже на пенсии и ни разу ее не снимал. Я не знаю, сколько она. Я с 33 лет, по-моему, получаю пенсию. Она просто копится. Я не знаю, откуда они знают, если я не знаю сколько она», – передает его слова радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, на тот момент, когда он выходил на пенсию, она была у него «самой высокой за всю историю Большого Театра».

«У меня накопительный фонд был самый большой. Ни один мой коллега не получал такую пенсию. Но и тогда это была не такая большая сумма. Им всем давали какие-то смешные деньги», – сказал он.

У 45-летнего Цискаридзе есть звание «Ветеран труда», также он получает доплаты за выслугу лет.

Ранее издание «Телепрограмма.pro» назвало размер пенсий российских знаменитостей. Сообщалось, что у Цискаридзе пенсия составляет чуть более 12 тыс. рублей.