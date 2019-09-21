В Москве стартовал Первый экологический фестиваль

В Парке Горького стартовал Первый московский экологический фестиваль, сообщили организаторы мероприятия. В рамках фестиваля пройдет концерт популярных исполнителей.

Перед гостями выступят «Две Маши», Ольга Бузова, «Дискотека Авария», IOWA, Елена Темникова, Полина Гагарина, Swanky Tunes и другие, передает Агентство городских новостей «Москва».

Фестиваль пройдет в поддержку общероссийской кампании «Сохраним лес», стартовавшей в середине сентября, в рамках которой до конца октября планируется высадить 30 млн саженцев в российских регионах. Уточняется, что активное участие в кампании принимают молодежные и волонтерские организации, деятели культуры, известные спортсмены, популярные исполнители. Ожидается, что всего в акции по всей стране примут участие около 3 млн человек.

«В программе экофестиваля: очистка дна и берега Москва-реки от мусора водолазами и волонтерами, 10 тыс. идей для экологического будущего России, мастер-классы по апсайклингу (переделке) футболок, росписи экосумок и плетению авосек, экологические лайф-хаки, все о Zero Waste и «медленной» моде. У участников будет возможность обучиться эко-волонтерству и прямо на месте провести замеры качества воды, воздуха и радиационного фона на специальном экопосту ВООП, посмотреть пожарную технику и почувствовать себя настоящим лесным пожарным на стендах «Авиалесоохраны», – добавили организаторы.

Отмечается, что отдельная программа будет и у детей: детские мастер-классы и игры экологической направленности. «Восстановить силы после занятий на свежем воздухе можно будет на фуд-корте с экологически чистыми продуктами», – добавляется в сообщении.

С гостями Первого московского экологического фестиваля встретился актер и режиссер Владимир Машков. Он открыл большой мозговой штурм «Тысяча идей для экологического будущего России» в Парке Горького.

«В рамках штурма все желающие смогут сгенерировать более тысячи проектных экологических идей, касающихся сохранения и восстановления лесов, улучшения жизни горожан, работы предпринимателей и функционирования государства в контексте экологии», – сообщили организаторы.

Они добавили, что по итогам встречи участники выберут лучшие из идей и направят представителям органов власти и бизнес-сообщества для последующей реализации.

Между тем заместитель главы Минприроды Денис Храмов на экофестивале в Москве сообщил, что с начала общероссийской волонтерской кампании под эгидой Минприроды «Сохраним лес» были посажены более 14 млн деревьев. «Надеюсь, что приживется и выживет», – приводит его слова РИА «Новости».

Он также напомнил, что на закупку лесопожарной техники в этом году было выделено 2,8 млрд рублей и до конца года техника будет закуплена.

В этом году кампания по восстановлению лесов приобрела общенациональный масштаб. Все места посадок в регионах Российской Федерации нанесены на интерактивную карту на сайте сохранимлес.рф и в одноименном приложении в соцсети «ВКонтакте». На этих интернет-ресурсах можно выбрать ближайшие точки посадки, а также найти контакты представителей лесных ведомств и уточнить подробности акции в своем регионе.