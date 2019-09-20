Лавров обсудил с генсеком ООН ситуацию в Сирии и Персидском заливе

Глава МИДа Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерреш обсудили по телефону ситуацию в зоне Персидского залива и итоги пятой трехсторонней встречи глав государств-гарантов астанинского процесса по Сирии в Анкаре, сообщил МИД России.

«Обсуждались актуальные вопросы, находящиеся на повестке дня всемирной организации. Особое внимание было уделено задачам содействия сирийскому урегулированию в свете итогов пятой трехсторонней встречи глав государств-гарантов астанинского процесса в Анкаре 12 сентября сего года, а также ситуации в зоне Персидского залива», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Накануне Лавров провел переговоры в телефонном режиме со своим немецким коллегой Хайко Маасом, в ходе которых главы ведомств обсудили выполнение «формулы Штайнмайера» в Донбассе, ранее также обсуждался вопрос выполнения «Минских соглашений».