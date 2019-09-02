Умер посол России в Египте

Посол России в Египте Сергей Кирпиченко скончался в Каире, сообщил МИД России.

«Сегодня утром в каирской больнице скоропостижно скончался талантливый дипломат и надежный товарищ, чрезвычайный и полномочный Посол России в Египте Сергей Вадимович Кирпиченко», – передает РИА «Новости» сообщение МИД России.

В ближайшее время будет опубликован некролог.

Сергею Кирпиченко было 68 лет.

В 70-х и 80-х Кирпиченко работал в посольствах Сирии и Иорданском Хашимитском Королевстве. В начале 90-х стал советником-посланником посольства в Саудовской Аравии.

После этого работал в Департаменте Ближнего Востока и Северной Африки МИД России, послом в ОАЭ, в Ливии, послом по особым поручениям МИД России.

С 2006 по 2011 годы был послом в Сирии, после чего перешел на работу в посольство в Египте.