Цены на нефть изменились разнонаправленно на торговой неопределенности

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром торгуются без единой динамики на фоне опасений относительно перспектив торговой войны между США и Китаем, а также в свете надвигающегося на Флориду урагана «Дориан».

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,39% – до 59,02 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,07% – до 55,14 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В воскресенье начали действовать новые пошлины США в размере 15% на очередную группу товаров из Китая объемом 300 млрд долларов. По заявлению Американской ассоциации товаров одежды и обуви, под новые пошлины попадут 91,6% одежды, 68,4% домашнего текстиля и 52,5% импорта обуви из Китая.

В то же время трейдеры следят за приближением к Флориде урагана «Дориан».