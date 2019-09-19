Закон о трансплантации органов предложено изменить

Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев предложил внести поправки в закон «О трансплантации органов и (или) тканей человека», который действует с 1992 года. Свою инициативу он направил председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Аманлиев предложил изменить правила изъятия органов и тканей (за исключением костного мозга) у живых доноров. Сегодня добровольное согласие на изъятие трансплантата у человека возможно, только если речь идет о пересадке генетическому родственнику.

«Так, если муж и жена имеют полную медицинскую совместимость и для спасения жизни друг друга готовы пожертвовать необходимый орган или его часть, закон не позволит им этого сделать, даже если ситуация критическая и других доноров нет – связь между ними существует только на бумаге, но не по крови», – приводит текст инициативы Аманлиева RT.

В итоге он предложил расширить эту норму и дать возможность в экстренных случаях помогать не только кровным родственникам, но и всем фактическим членам семьи.

«Хотя супруг для другого супруга не является лицом, имеющим генетическую связь, однако представляет собой человека, которому он посвящает жизнь, о котором заботится... Усыновленный ребенок для родителя не является лицом, имеющим генетическую связь, однако последствием усыновления является приравнивание юридического статуса усыновленного ребенка к правовому положению родного ребенка... Полагаем, что потенциальные живые доноры должны быть вправе сохранить и спасти жизнь своему близкому человеку», – сказано в документе.

Хирург-трансплантолог, замдиректора Института хирургии им. Вишневского, доктор медицинских наук Алексей Чжао отметил, что ситуации, когда пациенту необходим орган, но из-за законодательных норм жена или муж не могут стать донорами, встречаются довольно часто.

«Учитывая дефицит трупных донорских органов, неродственное донорство – это большая помощь для тех, кто без трансплантации просто умрет», – сказал Чжао.

Он также уточнил, что, когда речь идет о прижизненном донорстве, то чаще всего требуется пересадка почки, части печени, в крайнем случае – части легкого. Без этих органов донор сможет в дальнейшем жить полноценной жизнью.

Однако, по мнению специалистов, введение этой нормы может привести к злоупотреблениям. Так, люди могут в коммерческих целях вынуждать родственников отдавать свои органы.

«Поэтому в случае принятия поправок необходимо подкрепить эту норму всеми необходимыми подзаконными актами: в каких случаях подтверждается добровольность волеизъявления, как это фиксируется, как должна проходить процедура изъятия и так далее», – сказал адвокат, член совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при председателе Совета Федерации Евгений Корчаго.

Ранее директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова» Сергей Готье рассказал газете ВЗГЛЯД готовы ли россияне жертвовать свои органы после смерти и куда приводят объявления в интернете «Помогу стать донором».