Ракету Х-101 назвали недостижимой для конкурентов России

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18 сентября, среда  |  Последнее обновление — 03:59  |  vz.ru
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Газпром заработает на европейском выборе Украины

Переход Украины на европейские аукционы будет только на руку Газпрому Фото: Danil Shamkin/Zuma/Global Look Press
Украина может получить прокачку российского газа в 2020 году и без контракта с Москвой. Для этого Киеву достаточно перейти на европейские энергетические правила игры и выставлять мощности трубы на аукцион. Этот вариант был озвучен в преддверии трехсторонней газовой встречи ЕС, Украины и России. Но при том, что данный вариант позволит загрузить трубу, для Киева он не самый выгодный. Подробности...
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Переименование Крыма приведет в бешенство Украину

Крым – это в том числе Таврида, но Таврида – это не только КрымФото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
Идея переименовать Крым всколыхнула жителей полуострова. По мнению некоторых экспертов, название Таврида «позволит укрепить российский статус этого региона». Почему данное предложение вызвало столь бурную реакцию, какие аргументы за и против озвучиваются и почему слово «Таврида» будет претензией в том числе на нынешние украинские территории? Подробности...
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Русская птица поможет восточной дипломатии

Разведение кречета может принести не только финансовые, но и дипломатические успехиФото: Wothe, K./Global Look Press
Сразу несколько важнейших задач способен решить проект, начинающийся в Приморье. Центр по разведению соколов-кречетов дает возможность сохранить легендарную русскую птицу и укрепить дипломатические отношения с арабскими монархиями.  Подробности...
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Литовские военные нашли куратора в американской глубинке

Некоторые подразделения литовской армии выглядят грозно, но в реальности не представляют собой реальную военную силуФото: Ints Kalnins/Reuters
Литва совершила большой прорыв в военных связях с США. По крайней мере, именно так в самой прибалтийской стране оценивают соглашение, подписанное с провинциальным подразделением американской Национальной гвардии. Как Литва и Польша конкурируют за внимание американских военных и имеют ли эти мероприятия реальное военное значение в случае противостояния между Прибалтикой и Россией? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Американские соцсети приватизируют право на общение

Максим Соколов, публицист
Достижение Цукерберга и ему подобных в том, что они изобрели частную, но при этом очень большую, прямо-таки универсальную систему человеческой коммуникации. Но объявили, что как хозяева они вправе решать и вязать, как им заблагорассудится. Подробности...
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Собчак и Богомолов пришли в храм в поисках смысла

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Люди могут ругать продажных попов на джипах, злиться на слияние церкви с властью, сваливать на «этих скрепоносцев» все ужасы нашей жизни, но в конечном итоге все оказываются на пороге храма. Оказались там и Собчак с Богомоловым. Подробности...
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Людоедство делают «элитарным пороком»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Демонстративное презрение к «скрепам», к традиции, к религии, глумливое хихикание над любым «нельзя», страх показаться недостаточно прогрессивными – все это делает наших западников легкой добычей для самых диких идей. И вот тут некоторая разборчивость и самостоятельность была бы очень уместна. Подробности...
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      Во Франкфурте открывается ежегодный автомобильный салон

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              Ракету Х-101 назвали недостижимой для конкурентов России

                 18 сентября 2019, 03:56
              Фото: mil.ru
              Текст: Антон Антонов

              Версия для печати  •
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              Дальность действия ракеты Х-101 пока недостижима ни для одного из конкурентов России, заявил генеральный директор АО «Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение» Борис Обносов.

              Он отметил, что у России «есть технические возможности значительно улучшить ТТХ», если «мы можем летать на такие расстояния», пишет «Военно-промышленный курьер».

              По словам Обносова, имеющейся технологической базой «можно гордиться».

              Комментируя выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, он призвал не «бросаться в крайности, в очередную гонку вооружений».

              Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что угрозы в связи с выходом США из ДРСМД «будут надежно парироваться» ракетами воздушного базирования Х-101 и «Кинжал», морского базирования «Калибр» и перспективными комплексами, включая гиперзвуковые системы типа «Циркон».

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