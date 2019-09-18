Ракету Х-101 назвали недостижимой для конкурентов России

Дальность действия ракеты Х-101 пока недостижима ни для одного из конкурентов России, заявил генеральный директор АО «Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение» Борис Обносов.

Он отметил, что у России «есть технические возможности значительно улучшить ТТХ», если «мы можем летать на такие расстояния», пишет «Военно-промышленный курьер».

По словам Обносова, имеющейся технологической базой «можно гордиться».

Комментируя выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, он призвал не «бросаться в крайности, в очередную гонку вооружений».

Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что угрозы в связи с выходом США из ДРСМД «будут надежно парироваться» ракетами воздушного базирования Х-101 и «Кинжал», морского базирования «Калибр» и перспективными комплексами, включая гиперзвуковые системы типа «Циркон».

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