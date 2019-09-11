Кремль высказался об отставке Болтона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отставку Джона Болтона с поста советника главы американского государства.

Пескова спросили, связана ли, по его мнению, отставка с историей об «американском шпионе» в России. На это Песков заявил, что увольнение Болтона является «внутренним делом» США, передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему президент США Дональд Трамп уволил самого антироссийского члена своей команды.

Напомним, СМИ США утверждали, что в непосредственной близости от высшего руководства России работал агент ЦРУ.