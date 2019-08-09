Из-за непогоды в Москве задержаны более 40 авиарейсов

Более 40 авиарейсов задержаны в аэропортах Москвы из-за резкого ухудшения погодных условий.

Со вчерашнего дня в столице действует оранжевый уровень опасности из-за высокой вероятности сильного ветра, передает «Коммерсантъ».

Во Внуково задержано 18 рейсов, в Домодедово – 13, в Шереметьево – более 12 рейсов.

Тем временем заммэра столицы Петр Бирюков рассказал, что в четверг из-за сильного ветра в Москве повалило десятки деревьев, в результате чего были повреждены три автомобиля, передает ТАСС.

«К счастью, не все прогнозы оправдались, и порывы ветра на территории Москвы достигали 17 метров в секунду. Осадков выпало при прогнозируемых 23 мм где-то до 14 мм. Особых нарушений и чрезвычайных ситуаций в городе не зафиксировано. Вместе с тем ночью порывами ветра были повалены 27 деревьев, три автомобиля были повреждены упавшими деревьями», – сказал он.

Ранее в МЧС предупредили, что в Москве в пятницу ожидаются сильнейшие дожди, гроза и ветер с порывами до 23 м/с.

Из-за плохой погоды в пятницу московские парки и зоопарк закрыты для посетителей.