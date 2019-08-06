На форуме «Таврида 5.0» популярные комики рассказали, как добиться успеха

На форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» выступили ведущие комики России. С артистами пообщались 400 молодых продюсеров, авторов, режиссеров и актеров, работающих в жанре Stand-Up Comedy со всех регионов страны.

Экспертами встречи стали резиденты проекта Comedy Club на ТНТ Андрей Минин и Константин Маласаев, директор телеканала ТНТ4, генеральный продюсер Comedy Radio Гавриил Гордеев и преподаватель школы Stand Up Цимермана, стендап-комик Амбарцум Симонянц, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Модератором выступил Вячеслав Макаров.

Эксперты рассказали начинающим комикам о своем творческом пути в сфере юмора, о том, как продвигать себя и создавать качественный юмор, а также сравнили современный контент с тем, что создавали ранее.

«Важно помнить, чем ближе комик к аудитории, чем он с ней честнее, тем его юмор интереснее. Потому что в современном перенасыщенном пространстве медиа-развлечений зрители больше хотят видеть суть человека, а не актерскую игру», – рассказал Гавриил Гордеев.

Некоторые участники отметили, что развиваться в сфере юмора вдалеке от Москвы очень сложно. На вопрос о том, как привлечь внимание к своему творчеству, не переезжая в столицу, ответил Андрей Минин: «К сожалению, у нас нет ресурсов для того, чтобы регулярно ездить по всей стране в поисках хороших комиков. Но у вас есть крутая возможность! Участвуйте в фестивалях и форумах – на них вы можете приехать с уже готовым материалом. Шанс, что вас заметят, станет намного выше».

«Самый простой способ продвижения – выход с собственным материалом в медиапространство. То, что вы живете в маленьких городах, работаете не в сфере юмора – это классно. Классно потому, что вы можете пробовать разные профессии и копить истории. На вашем месте, я бы даже пошел работать таксистом, чтобы эти истории собрать. Чем богаче жизненный опыт, тем интереснее комик. Не относитесь к месту жительства и к работе, как к факторам, которые мешают вашему творчеству. Все идет параллельно, любой опыт вам пригодится», – добавил Амбарцум Симонянц.

Свое мнение высказал один из участников форума Андрей Авхачев из Калининградской области: «Мне очень понравилась лекция, было полезно узнать экспертное мнение о стендапе, которым я занимаюсь уже несколько лет. Я полностью согласен, что сейчас в юморе важна искренность, стендап поэтому и популярен, что человек рассказывает о своих трудностях в шуточной форме. Надеюсь, что после Тавриды я смогу поднять стендап-движение в городе на другой уровень».

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» (пройдет с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства в 2022 году). Организатор проекта – Центр развития культурных инициатив.