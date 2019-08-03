Зеленский захотел отменить визы для ряда стран

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе поездки во Львовскую область предложил составить список стран, с которыми следует отменить визовый режим в целях развития медицинского туризма на Украине.

Зеленский заявил, что визовый режим нужно отменить для тех стран, граждане которых часто приезжают на Украину на лечение, передает РИА «Новости».

«Особенно это касается тех стран, граждане которых обычно сюда приезжают на лечение и оздоровление и чувствуют эти преграды в пересечении границы», – сказал он.

При этом Зеленский не уточнил, о каких странах идет речь.

Президент Украины уточнил, что из страны на лечение за границу выезжает в три раза больше людей, чем приезжают на лечение в страну.

Ранее Зеленский критиковал экс-главу минздрава Украины Ульяну Супрун за то, что она «угробила здоровье нации».