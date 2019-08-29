Немецкий политолог назвал причины плачевного состояния армии Германии

«Новости о плохом состоянии бундесвера в последнее время постоянно появляются в СМИ, и все это является правдой», – заявил газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя сообщения немецкой прессы о том, что вооруженным силам Германии не хватает предметов первой необходимости.

По мнению Александра Рара, такое положение дел заключается не в плохом финансировании – в Германии на армию выделяют достаточно много средств.

«Проблема в организации процесса и некомпетентности министров, которые стояли у «руля». Для примера – поставили Урсулу фон дер Ляйен, она возглавляла Минобороны 6 или 7 лет. Она в принципе была либерально-зеленых убеждений и проводила в армии гендерную политику. Не говорила о военных задачах бундесвера, а делала упор на то, что в армии должно быть больше женщин, что они могут быть генералами. Говорила, что внутри системы могут быть семьи и так далее», – напомнил эксперт.

«Когда появились первые скандалы из-за того, что чего-то не хватало, она набрала кучу гражданских экспертов, которые должны были навести порядок в армии. Военных они не слушали. В итоге вышло так, что они не справились с этой задачей. Попытка модернизировать армию провалилась», – пояснил политолог.

«Теперь выясняется, что коптеры и самолеты не летают, сапог для армии не хватает, подлодки ломаются. Самое ужасное, что правительственные самолеты, которые тоже относятся к Минобороны, один за другим находятся в неисправном состоянии. Из-за этого немецкие политики опаздывают на крупные международные мероприятия. Это происходит все чаще и чаще», – заключил Рар.

Ранее газета Die Welt написала, что вооруженным силам Германии не хватает предметов первой необходимости. «Самолеты не летают, танки не ездят и пушки не стреляют. Оснащенность бундесвера плачевна. Оценка «условно готов к обороне» вполне подходит», – говорится в статье.

По данным газеты, поставка войскам бундесвера ботинок столкнулась с большими задержками. Минобороны страны заявило, что срывы срока поставок связаны с ограниченными возможностями промышленности. Из стандартного комплекта, включающего две пары тяжелых ботинок и одну пару легких, немецким военным в достаточном количестве была выдана лишь одна пара тяжелой обуви – 160 тыс. пар при численности бундесвера 183 тысячи. Легкие ботинки получили 31 тыс. солдат.

«Это все равно, что пожарным тушить пожары в тапочках», – заявила депутат бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Напомним, ранее в Германии раскритиковали состояние национального флота, пожаловались на нехватку самолетов для подготовки военных летчиков и признали дефицит боеспособных танков.

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