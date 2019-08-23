Вор в законе объявлен в розыск после попытки «отжать» гостиницу в Таиланде

В России против вора в законе по кличке Алфасон (Гоча Антипов) возбудили уголовное дело за занятие высшего положения в преступной иерархии и вымогательство, сообщает СМИ.

Дело открыло ГСУ СК по Москве. Антипова обвиняют в том, что он вымогал у своего предполагаемого подельника Валерия Чабанова право собственности на одну из гостиниц в Таиланде.

Сам Чабанов задержан по подозрению в причастности к убийствам. Сын Чабанова, по данным источника «Московского комсомольца», организовал «знаменитую банду киллеров», платившую Антипову «за криминальное покровительство». Также Антипов свел лидера киллеров Дмитрия Лесникова (Лес) с криминальным авторитетом Дедом Хасаном, от которого киллеры и получали большинство «заказов».

Большинство преступлений были совершены в Ростовской области и Краснодарском крае, где у Чабановых были финансовые интересы.

Уже в СИЗО Чабанов «сам стал жертвой вымогательства», сообщает издание.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что Антипов, узнав о проблемах Чабанова, решил «отжать» гостиницу, в которой они «лично отдыхали». Антипов хотел воспользоваться тем, что Чабанов «чувствует себя в «хате» с 20-ю преступниками не совсем уверенно».

Антипов смог передать Чабанову телефон и пригрозил тем, что с Чабанова прямо в камере «спросят» за убийство авторитета Алика Сочинского. Чабанов обратился к надзирателям, а после написал на Антипова заявление.

Сейчас Чабанов переведен в «спецблок».

Про Антипова издание сообщает, что тот очень быстро «перемещается по европейским странам». Последний раз его видели на турецких курортах. Антипов объявлен в розыск.

Весной Госдума одобрила поправки к УК, которые вводят наказание для лиц, занимающих «высшее положение в преступной иерархии». Отныне им грозит тюрьма на срок от 8 до 15 лет и штраф до 5 млн рублей.