Глава Пентагона назвал условие продления ДСНВ

Министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер в эфире телеканала Fox News назвал условие, при котором США могли бы пойти на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией.

По словам главы Пентагона, для продления ДСНВ в договор должны быть включены «все новые вооружения, которые разрабатывает Россия», передает ТАСС.

При этом Эспер выступил с утверждением, что у России якобы есть «нацеленные на Европу и потенциально оснащенные ядерными боеголовками крылатые ракеты», которые ранее были запрещены условиями Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Напомним, СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается последним действующим договором между Москвой и Вашингтоном об ограничении вооружений. Действие соглашения заканчивается в 2021 году.

В начале июня президент России Владимир Путин предупредил о возможности прекращения действия Договора СНВ-3.

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