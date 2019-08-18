Трамп по ошибке оскорбил своего сторонника с лишним весом

Президент США Дональд Трамп на митинге в Манчестере (штат Нью-Гэмпшир) по ошибке оскорбил своего сторонника, которого обвинил в серьезных проблемах с весом.

На митинге в какой-то момент появились противники Трампа и устроили акцию протеста, пытаясь сорвать мероприятие. Их действия пресекла охрана. Трамп со сцены прокомментировал происходящее, обратив внимание на одного из мужчин, которого посчитал протестующим, передает RT.

«У этого парня серьезные проблемы с весом. Иди домой. Начни заниматься спортом. Выведите его отсюда, пожалуйста», – сказал ему Трамп.

Однако мужчина оказался сторонником действующего президента – он был даже одет в майку с надписью «Трамп-2020».

После инцидента Трамп позвонил мужчине и поблагодарил его за поддержку. Тот заявил, что не обижен на американского лидера.