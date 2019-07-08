Наркологи одобряют снятие запрета на алкогольные энергетики

Алкогольные энергетики можно разрешить продавать в России, но только с разумными ограничениями, заявил газете ВЗГЛЯД врач-нарколог, доктор медицинских наук, профессор СПбГУ Алексей Егоров.

Евразийская экономическая комиссия может потребовать от России вернуть в продажу алкогольные энергетики, сообщили «Известия». В ЕЭК считают, что запретив в 2018 году подобные напитки, в Москве проигнорировали нормы торговли на рынке Евразийского экономического союза.

«Даже у крыс такие энергетики вызывают зависимость, я это в собственной лаборатории проверил. Те, которые пили кофеин со спиртом, быстрее привыкали к водке и начинали ее пить», – пояснил нарколог.

Однако эксперт подчеркнул, что он против каких-либо запретов. На всех энергетиках, по мнению врача, должно стоять ограничение 16+, а на тех, где есть алкоголь – 18+.

«Все должно быть разрешено, но в меру и разумно. Точно не надо, чтобы их продавали детям», – заметил Егоров.

Профессор федерального медицинского центра психиатрии и наркологии им. В.П.Сербского Алла Аведисова также против действующего сейчас всеобщего запрета на продажу.

«Когда пытаются защититься от наводнения, то создают другое русло реки. Так же и здесь: надо канализировать интерес к этим напиткам, иначе все равно будут пить и будут пить что похуже энергетиков», – говорит профессор.

Производство и оборот алкоэнергетиков запрещены в России с 1 января 2018 года. Исключение составляют лишь напитки, которые производятся на экспорт.