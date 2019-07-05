Выяснилось, как удалось поймать похитившую 23 млн рублей кассиршу

Правоохранительные органы смогли задержать в Казани подозреваемую в похищении 23 млн рублей кассиршу после того, как она включила телефон для проверки соцвыплат своим детям.

«Все то время, пока велись поиски кассирши и ее семьи, прослушивались телефонные номера, которые были зарегистрированы на нее и ее мужа. В один момент одна из «симок» включилась, и таким образом специалисты вычислили ее местоположение», – приводит РИА «Новости» слова своего источника в полиции.

Он рассказал, что женщину вычислили по сим-карте после включения телефона для того, чтобы проверить, перечислили ли соцслужбы выплаты детям.

Женщину задержали на съемной квартире с девочкой, которая предположительно является одной из двух дочерей. В настоящее время правоохранители разыскивают супруга кассирши и второго ребенка. При этом ранее сообщалось, что на съемной квартире также находились и муж подозреваемой, и вторая дочь. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Казани задержали подозреваемую в хищении из банка 23 млн рублей кассиршу, которая пропала сразу после инцидента вместе с супругом и двумя дочерями 12 и 8 лет. Девочек объявили в розыск после заявления родственников, которые не могли определить, где находятся дети.

На сайте МВД также появилось видео задержания.