Чилингаров оценил арктические планы Украины

Спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров заявил, что Украина не сможет начать осваивать Арктику из-за недостаточных технических возможностей.

«Мало ли кто что хочет. У них была хорошая авиация в Арктике раньше. Украина выпускала самолеты Ан-74, Ан-2, Ан-30 и они хорошо летали. Имела свою авиационную промышленность, которая использовалась в Арктике. Сейчас вероятности, что Украина может вернуться в Арктику, нет», – заявил Чилингаров, передает РИА «Новости».

В свою очередь заместитель гендиректора Росгидромета Валерий Мартыщенко напомнил, что «полноценные участники работы в Арктике – это Арктический совет, страны, которые граничат с Арктикой», а остальные государства могут быть только наблюдателями.

«Украины там особенно никогда не было (в Арктическом совете – прим. ВЗГЛЯД). Украинские специалисты работали раньше на Шпицбергене, но это были отдельные специалисты – как сейчас, я не знаю», – сказал он.

Ранее посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк заявил о намерении страны стать «арктическим игроком».

Однако глава комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов в комментарии газете ВЗГЛЯД посоветовал Украине сначала «разобраться в своем огороде».