На форуме «Таврида» прошла гонка на квадрокоптерах

На форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» прошла показательная «гонка на квадрокоптерах», сообщили организаторы

Согласно сообщению, поступившему в редакцию газеты ВЗГЛЯД, гонки прошли в рамках смены «Видеоконтент», на которой встретились более 400 молодых продюсеров, режиссеров, клипмейкеров, художников-аниматоров, авторов и актров из 85 регионов России.

Пилотами-операторами квадрокоптеров стали участники одной из образовательных школ смены. Под присмотром экспертов они продемонстрировали навыки, полученные на форуме.

«Сейчас квадрокоптер для оператора обычный инструмент, его используют и на съемках больших фильмов, и в шоу, и в рекламных роликах. Сегодня мы показали возможности дрона на мастер-классе по аэросъемке от опытного пилота Игната Сенькина, а потом предложили ребятам попробовать самим снять ролик», – рассказал организатор гонки, эксперт форума Денис Федоненков.

Один из пилотов, участник форума из Магаданской области Федор Антонов рассказал, что самое главное в работе оператора – навык и опыт.

«Сейчас ни одна съемка не проходит без применения дрона. Я очень рад, что могу теперь знаю, как снимать с квадрокоптера, и очень надеюсь, что эти знания пригодятся мне в крупных творческих проектах», – сказал Антонов.

Напомним, в воскресенье, 28 июля, на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» выступили известные режиссеры, продюсеры и блогеры в рамках шоу историй «Годный контент: что смотрят и как на этом зарабатывать?».