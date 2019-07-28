Интервью Путина каналу Fox News номинировали телевизионный «Оскар»

Интервью президента Владимира Путина журналисту американского телеканала Fox News Крису Уоллесу в 2018 году номинировано на премию Emmy, считающуюся телевизионным «Оскаром».

Уоллес номинирован в категории «Выдающееся интервью», передает ТАСС.

В категории за лучшее интервью без монтажа представлены также интервью телеканалов CNN, MSNBC и ABC с действующим директором Национальной разведки США Дэниелом Коутсом, архиепископом Нью-Йорка кардиналом Тимоти Доланом, а также представителями Национальной стрелковой ассоциации США после стрельбы в школе в городе Паркленд (штат Флорида), унесшей в феврале 2018 года жизни 17 человек.

Интервью с Путиным стало первой для Fox News номинацией на премию Emmy для документальных и новостных передач.

Напомним, Уоллес взял интервью у Путина в посольстве России в Хельсинки после встречи главы российского государства с президентом США Дональдом Трампом в июле 2018 года. В США интервью посмотрели 3,2 млн человек.

После беседы с Путиным Уоллес отправился в отпуск в Россию.

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