Президент Палестины заявил о разрыве соглашений с Израилем

Президент Государства Палестины Махмуд Аббас заявил, что страна прекращает выполнение всех мирных соглашений, подписанных с Израилем.

«Мы не подчинимся диктату и отвергаем попытки навязать свершившиеся факты, в частности в Восточном Иерусалиме», – сказал Аббас после прошедшего в Рамалле заседания палестинского правительства, передает ТАСС со ссылкой на агентство ВАФА.

Ранее сообщалось, что палестинские радикалы атаковали приехавшего в Израиль блогера и борца за мир из Саудовской Аравии во время посещения им мечети Аль-Акса на Храмовой горе.

США представили план урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной стоимостью 50 млрд долларов. Спонсорами «большой сделки» должны выступить богатейшие страны Персидского залива, Северной Африки и Запада.