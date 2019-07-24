Неизвестные уничтожили барельеф Лермонтова в парке Кисловодска

В национальном парке Кисловодска (Ставропольский край) неизвестные вандалы уничтожили барельеф поэта Михаила Лермонтова в преддверии дня его памяти, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В настоящее время полиция проводит проверку. Со своей стороны глава города обратился в правоохранительные органы с просьбой оперативно и скрупулезно отнестись к этому происшествию. Он выразил надежду, что нарушители будут найдены и по справедливости наказаны. Глава города Александр Курбатов отметил, что Лермонтов для Кисловодска не просто поэт, а часть истории курорта», – рассказал представитель городской администрации.

Барельеф, капительный ремонт которого провели в 2017 году, уничтожили в ночь с 23 на 24 июля в нижнем парке на одной из смотровых площадок. В настоящее время правоохранительные органы пытаются установить личности злоумышленников, пишет ТАСС со ссылкой на официальную страницу парка «Кисловодский».

«Его (барельеф Лермонтова) разбили, обломки были внизу. Камера видеонаблюдения зафиксировала, что трое неизвестных подошли со стороны нижнего парка, забрались на постамент и уронили его. По поводу дальнейшего восстановления барельефа пока нет информации», – сообщил представитель пресс-службы парка.

Памятник установили в 1948 году, когда регион впервые за 27 лет посетили представители шотландской ветви рода Лермонтовых-ЛермОнтов. В преддверии дня памяти поэта, который отмечается 27 июля, в Пятигорске начинается международный фестиваль народного творчества по произведениям Лермонтова «Парус судьбы», он стартует 24 июля.

В прошлом году в Москве объявили в розыск женщину, которая осквернила памятник на могиле поэта Сергея Есенина.