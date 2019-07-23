Казахстанские пограничники задержали россиянина с 26 макаками

Погранслужба Казахстана сообщила, что на границе страны был задержан россиянин, пытавшийся незаконно провезти 26 макак.

Россиянин на «УАЗе» в восьми мешках вез 26 макак без документов, передает «Интерфакс». В погранслужбе не уточнили при этом, куда именно направлялся задержанный.

Напомним, ранее в июле в Индонезии суд назначил 27-летнему россиянину Андрею Жесткову наказание в виде лишения свободы сроком на один год за попытку незаконно вывезти из страны в своем багаже орангутана и других животных.